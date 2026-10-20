Тяжёлая зависимость сгубила звезду картин Юрия Быкова — Владислав Толдыков сгорел от рака за два месяца

На 66-м году жизни скончался российский актер Владислав Толдыков, запомнившийся зрителям по ролям в проектах «Жить», «Майор», «Завод» и сериале «Метод». Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое прогрессировало стремительно, узнал Mash.

Злокачественную опухоль полости рта на четвёртой стадии у артиста обнаружили совершенно случайно всего два месяца назад — в августе, когда он обратился к стоматологу из-за жалоб на ноющие боли в десне. На фоне тяжёлого диагноза состояние Толдыкова стало резко ухудшаться, в октябре он провел почти две недели в стационаре.

Трагическая развязка наступила 18 октября. Вечером того дня дочь артиста вызвала неотложку из-за обострившихся симптомов: Владиславу Владимировичу стало трудно глотать, а боль начала распространяться в область шеи. Несмотря на тяжёлое самочувствие, артист написал отказ от экстренной госпитализации. Спустя два часа мужчина потерял сознание. Вторая бригада скорой помощи, прибывшая на место, спасти пациента уже не смогла и лишь констатировала смерть.

Близкие отмечают, что у актера был огромный стаж курения: пагубной привычке он поддался ещё в 10-летнем возрасте и не расставался с сигаретами около 55 лет, выкуривая в последние годы более одной пачки в сутки.

Владислав Толдыков окончил ГИТИС и многие годы служил в театре, однако всероссийскую известность и признание критиков получил благодаря картинам режиссёра Юрия Быкова, где мастерски воплощал сложные и фактурные драматические образы.

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