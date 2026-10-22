«‎Тяжёлое зрелище»: Мать-медведица трое суток не отходила от погибшего детёныша

Медведица в Ханты-Мансийском районе трое суток оставалась возле детёныша, погибшего после наезда автомобиля. Она не подпускала людей и неоднократно пыталась оттащить медвежонка подальше от дороги, сообщили в Природнадзоре Югры.

Из-за поведения самки инспекторы не могли приблизиться к погибшему животному, чтобы зафиксировать его гибель. В ведомстве признались, что эта история потрясла даже опытных сотрудников. Специалисты предположили, что медведей могли привлечь к трассе пищевые отходы, оставленные проезжающими водителями.

«Мать-медведица трое суток не отходила от сбитого детёныша. Она не подпускала к нему людей и до последнего, снова и снова, пыталась оттащить его в спасительную глубину леса. Три дня животное боролось за то, что уже нельзя было вернуть», — говорится в тексте ведомства.

Природнадзор попросил автомобилистов не оставлять остатки еды на обочинах и возле леса. О появлении дикого животного у дороги ведомство рекомендует сообщать в ЕДДС или инспекторам.

Ранее Life.ru рассказывал, как вести себя при встрече с медведем. Приближаться к медвежатам или пытаться покормить зверя опасно, а доступные пищевые отходы могут заставлять животных снова возвращаться к людям.