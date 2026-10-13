Тыква за 800 тысяч: Россияне ринулись выращивать овощи-гиганты для конкурсов и ресторанов

Выращивание овощей-гигантов превратилось в России в прибыльное занятие: на семенах рекордных плодов энтузиасты зарабатывают 600–800 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash Money.

В этом году на чемпионат «Битва гигантов» заявились 1256 человек из 75 регионов страны. Первое место заняла тыква весом 817 килограммов, которую вырастил 12-летний Еремей Павленко из Иркутской области. Абсолютный рекорд России принадлежит Александру Чусову — его плод потянул на 969 килограммов.

По подсчётам издания, чтобы получить тыкву массой 200–400 килограммов, придётся потратиться. Простейшие семена сорта «Атлантик гигант» обойдутся от 600 рублей за три штуки, а элитные — в десятки тысяч, рекордные экземпляры доходят до 120 тысяч. Удобрения съедают до 30 тысяч, а у профессионалов счета за электричество на полив, подогрев и подсветку достигают 25 тысяч в месяц. Ещё несколько тысяч уходит на доставку и борьбу с вредителями.

В сумме сезон стоит минимум 30–90 тысяч рублей. Чусов, например, за лето с семью тыквами потратил около 2,5 миллионов.

Однако затраты окупаются. Призовой фонд конкурса «Гиганты АМИНОСИЛ — 2026» превышает 10 миллионов рублей: за самую тяжёлую тыкву полагается 830 тысяч, за арбуз — 600 тысяч, за кабачок — 450 тысяч. После соревнований овощи-рекордсмены разбирают для кафе и фотозон, а Чусов продаёт семечки своего чемпионского плода по 2 тысячи рублей за штуку.

Главная опасность — потраченный впустую сезон, если гигант лопнет или не наберёт нужный вес.

До этого Life.ru рассказывал, что осуждённый в одной из колоний Кировской области сумел вырастить тыкву весом почти 500 килограммов. Идея пришла к мужчине после того, как он прочитал статью о плодах-гигантах в газете «Сельская жизнь». Семена ему помогла достать мать: она связалась с самим Александром Чусовым, купила у него посадочный материал и отправила сыну по почте вместе с подробной инструкцией.