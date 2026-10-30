Тыквенный бум накрыл Россию — продажи подскочили на 66%

Россияне стали заметно чаще покупать тыкву. С 1 по 20 октября продажи этого овоща в торговых сетях X5 увеличились на 66% по сравнению с аналогичным периодом сентября. Особенно востребованной оказалась уже очищенная тыква, спрос на которую за год вырос более чем вдвое. Ретейлеры связывают интерес покупателей с популярностью здорового питания.

«С 1 по 20 октября спрос на тыкву в торговых сетях X5 вырос на 66% относительно аналогичного периода сентября», — сообщили представители компании РИА «Новости».

При этом тыкву стали приобретать активнее не только по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении количество проданных плодов увеличилось на 17%. По оценке аналитиков X5, покупатели всё чаще включают сезонный овощ в повседневный рацион благодаря содержанию клетчатки, витаминов и минеральных веществ.

Наиболее заметную динамику показала очищенная тыква. Её продажи оказались в 2,3 раза выше прошлогодних показателей. Такой продукт не требует предварительной очистки от плотной кожуры, что упрощает приготовление домашних блюд.

В компании также рассказали, откуда поступает основная часть урожая. В 2026 году среди ключевых поставщиков оказались сельскохозяйственные предприятия юга России, Московской, Калужской и Воронежской областей.

Растущий интерес покупателей побудил торговые сети расширить ассортимент продукции с тыквой. Теперь этот овощ можно встретить не только в традиционных кашах, супах и пюре, но и в более необычных сочетаниях. Например, магазины предлагают протеиновое мороженое и сосиски с добавлением тыквы.