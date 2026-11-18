На Украине забили тревогу из-за возможных испытаний в России нового реактивного беспилотника «Герань-6», способного развивать скорость до 1000 километров в час. Об этом со ссылкой на данные украинской разведки заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский в интервью РБК-Украина.

«Мы должны быть к этому готовы», — подчеркнул украинский депутат, комментируя возможное появление нового российского беспилотника.

Особую обеспокоенность в Киеве вызывают предполагаемые характеристики беспилотника. Ожидается, что «Герань-6» сможет разгоняться до 1000 км/ч и нести боевую часть значительной массы. Конкретные параметры её вооружения депутат не назвал.

Вениславский признал, что российские реактивные беспилотники существенно отличаются от аппаратов, применявшихся в начале конфликта. По его оценке, современные модификации «Гераней» по своим возможностям всё больше приближаются к крылатым ракетам.

Украинский парламентарий также обратил внимание на сложности перехвата высокоскоростных воздушных целей. Он отметил, что реактивные беспилотники, развивающие скорость от 500 до 1000 км/ч, представляют серьёзную проблему даже для специализированных дронов-перехватчиков.

На этом фоне Вениславский призвал уделить особое внимание укреплению украинской противовоздушной обороны. По его словам, появление подобных аппаратов повышает значение ракетных систем ПВО и дальнейшей поддержки со стороны западных партнёров.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине выразили обеспокоенность появлением двух новых российских беспилотников — «Герани-5 К5-К» и «Дань-Т». По данным украинской разведки, первая модификация способна нести боевую часть массой около 90 килограммов и преодолевать расстояние до 1000 километров.