Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в ухудшении состояния американской системы управления воздушным движением после масштабного сбоя, парализовавшего аэропорты страны. С критикой своего предшественника глава Белого дома выступил в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, при Байдене Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) работало катастрофически плохо. Американский лидер заявил, что предыдущая администрация неразумно расходовала огромные средства, из-за чего устаревшая инфраструктура стала ещё менее надёжной.

Трамп подчеркнул, что у его команды есть план полной модернизации диспетчерской системы, однако для его реализации необходимо срочное финансирование со стороны Конгресса. Президент пообещал, что после обновления американская система управления воздушным движением станет лучшей в мире.

Поводом для заявления стал авиационный коллапс 13 ноября. Из-за технической неисправности FAA почти на четыре с половиной часа запретило вылеты из аэропортов по всей стране. Ограничения привели к массовым отменам и задержкам рейсов, а тысячи пассажиров оказались вынуждены менять свои планы.

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что неполадки, предположительно, возникли при плановой замене старых медных линий связи на оптоволоконные. Во время работ один из маршрутизаторов начал перегружать сеть, нарушив передачу информации между диспетчерскими службами и самолётами. Пока специалисты выясняют, была ли причиной ошибка подрядчика или неисправность оборудования.

Даффи также предупредил, что без обновления инфраструктуры подобные происшествия могут повториться. По его оценке, полная модернизация американской системы управления воздушным движением потребует около 50 миллиардов долларов.