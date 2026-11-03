Несколько тысяч человек собрались у здания Конституционного суда Польши в Варшаве, где проходит Общее собрание судей. Демонстранты выступают против действий правительства премьер-министра Дональда Туска и ставят под сомнение законность заседания. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Участники акции скандируют антиправительственные лозунги, исполняют национальный гимн и читают молитвы. По словам присутствующих политиков и общественных активистов, собрание судей проводится без необходимого кворума, а потому его решения не будут иметь законной силы.

Перед протестующими выступил кандидат на пост премьер-министра от оппозиционной партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек. Он призвал президента страны Кароля Навроцкого не идти на компромиссы с главой правительства.

«Никаких договорённостей с предателем», — заявил политик, имея в виду Туска.

Собравшиеся встретили его слова одобрительными возгласами. Толпа также скандировала лозунги против премьер-министра, в том числе призывы «прогнать рыжую ворону» — намёк на цвет волос главы правительства.

Одновременно возле Конституционного суда проходит контрдемонстрация сторонников правящей коалиции. Её участники принесли флаги Евросоюза и исполняют гимн ЕС.

Противостояние связано с борьбой за руководство Конституционным трибуналом. В конце октября группа судей объявила об отстранении председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Оппозиция и президент Навроцкий считают эти действия незаконными, тогда как правительство Туска настаивает на необходимости обеспечить работу судей, избранных парламентом.