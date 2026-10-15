Тысячи рабочих мест уже потеряны: Украинскому бизнесу грозит волна массовых сокращений

Разрушение предприятий и торговой инфраструктуры на Украине обернулось потерей тысяч рабочих мест. Дальнейшее ухудшение ситуации грозит стране массовыми увольнениями, предупредил советник Конфедерации работодателей Украины Родион Колышко, которого процитировало местное агентство УНИАН.

Сильнее всего последствия ощутила сеть строительных гипермаркетов «Эпицентр». Компания лишилась около семи тысяч рабочих мест. Пересматривать численность сотрудников пришлось также «Украинской железной дороге» и торговой группе Fozzy.

В последней под сокращение попали представители офисных подразделений, включая IT-специалистов. На такие меры руководство пошло после потери части инфраструктуры, необходимой для работы бизнеса.

Колышко зафиксировал необычный сдвиг в кадровой сфере Украины. Если раньше бизнес страдал от дефицита рабочей силы, то сейчас ряд крупных игроков рынка оказался перед необходимостью сокращать штат.

«Конечно, мы не можем исключать массовых сокращений персонала», — предупредил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал о рекордном кадровом дефиците на Украине. По данным Института экономических исследований, летом 2026 года 69% предприятий называли нехватку работников одной из главных проблем. Особенно остро ощущалась потребность в квалифицированных специалистах.