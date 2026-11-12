В Риме развернулась настоящая птичья катастрофа: тысячи скворцов превратили улицы итальянской столицы в огромный общественный туалет. Пернатые устроили горожанам непрекращающийся дождь из помёта, от которого не спасают даже автомобили и балконы. Теперь римляне вынуждены выходить на улицу с зонтами в ясную погоду, а за чистку машин приходится отдавать десятки евро. О необычном бедствии пишет итальянская газета La Repubblica.

Особенно досталось северо-восточным районам Вьяле-Йонио и Прати-Фискали. Каждый вечер примерно с 17:00 гигантские стаи занимают деревья вдоль дорог и остаются там до самого рассвета. За ночь тротуары, припаркованные автомобили и мотоциклы покрываются толстым слоем птичьих экскрементов.

Местные жители уже изменили привычный распорядок жизни. Автовладельцы спешно переставляют машины подальше от деревьев, прохожие раскрывают зонты, а некоторые предпочитают обходить опасные участки стороной. Достаётся даже выстиранному белью: сушить его на балконах теперь приходится под защитной плёнкой.

Особенно неприятным сюрпризом нашествие стало для автомобилистов. По словам местных жителей, отмывать машины приходится практически ежедневно, причём одна такая процедура может обойтись минимум в 30 евро. Некоторые предпочитают оставлять автомобили за несколько километров от дома, лишь бы не тратить деньги на бесконечные мойки.

«Это уже почти пугает. Вчера даже обломилась ветка дерева, настолько плотно она была усеяна птицами», — пожаловался местный житель Роберто Вендитти.

Помимо испачканного имущества, римляне жалуются на резкий запах, оглушительный птичий гомон и скользкие тротуары. Из-за огромного количества помёта обычная прогулка может закончиться падением. Горожане пытаются самостоятельно разгонять стаи, используя свистки, кастрюли и даже петарды.

Муниципальные власти подключились к борьбе с пернатыми ещё 22 октября. В районах установили акустические отпугиватели, воспроизводящие тревожные сигналы птиц, а также начали использовать световые устройства. Однако скворцы оказались настойчивыми: после временного отступления они возвращаются на те же деревья.

Председатель третьего муниципального округа Паоло Эмилио Маркьонне признал, что предпринятые меры пока не дали желаемого результата. Коммунальная служба AMA усилила уборку улиц, а власти планируют установить дополнительные отпугивающие устройства. Уничтожать птиц не собираются, поскольку их массовое появление связано с сезонной миграцией.

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