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Опубликовано 18 сентября, 07:49

«Тысячи способов уничтожить людей»: Астроном объяснил, насколько опасна супервспышка на Солнце

Астроном Богачёв исключил гибель человечества из-за супервспышки на Солнце

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Супервспышка на Солнце вряд ли приведёт к вымиранию людей, полагает заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв. По его словам, речь идёт о гигантском взрыве в атмосфере звезды.

«Могут ли люди вымереть? Наверное, нет. Есть тысячи способов уничтожить человечество — те же вирусы, например, <…> и удивительно, что оно ещё дожило до наших дней», — отметил учёный в беседе с 360.ru.

По его мнению, выделять супервспышку среди остальных апокалиптических сценариев не стоит. Астроном убеждён, что уничтожить человечество, подобно исчезнувшим динозаврам, она не сможет.

Магнитные бури 17–19 сентября: Солнце поставило антирекорд, но графики ИКИ РАН «горят». Когда ждать опасный пик?
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Ранее на Солнце четыре дня подряд не регистрировали вспышки класса C и выше. По данным специалистов на 17 сентября, столь продолжительного затишья не наблюдалось с декабря 2021 года. Учёные допускают, что солнечная активность движется к минимуму быстрее, чем предполагали прежние прогнозы.

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Борис Эльфанд
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