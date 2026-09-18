«Тысячи способов уничтожить людей»: Астроном объяснил, насколько опасна супервспышка на Солнце

Супервспышка на Солнце вряд ли приведёт к вымиранию людей, полагает заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв. По его словам, речь идёт о гигантском взрыве в атмосфере звезды.

«Могут ли люди вымереть? Наверное, нет. Есть тысячи способов уничтожить человечество — те же вирусы, например, <…> и удивительно, что оно ещё дожило до наших дней», — отметил учёный в беседе с 360.ru.

По его мнению, выделять супервспышку среди остальных апокалиптических сценариев не стоит. Астроном убеждён, что уничтожить человечество, подобно исчезнувшим динозаврам, она не сможет.

Ранее на Солнце четыре дня подряд не регистрировали вспышки класса C и выше. По данным специалистов на 17 сентября, столь продолжительного затишья не наблюдалось с декабря 2021 года. Учёные допускают, что солнечная активность движется к минимуму быстрее, чем предполагали прежние прогнозы.