Впервые за 5 лет: Учёные поражены странным поведением Солнца

На Солнце впервые почти за пять лет четыре дня подряд не зарегистрировали ни одной вспышки класса C и выше. Об этом 17 сентября сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Сопоставимый период затишья в последний раз наблюдался 7–11 декабря 2021 года и растянулся на пять суток. Если активность не возобновится 17 сентября, нынешняя пауза приблизится к этому антирекорду или обновит его.

Для периода солнечного минимума продолжительное спокойствие не считается редкостью. Однако сейчас с максимума текущего цикла прошло лишь около двух лет, поэтому столь резкое снижение активности привлекло внимание специалистов. По их оценке, звезда может двигаться к минимуму быстрее прежних прогнозов.

Нынешний, 25-й солнечный цикл стартовал в декабре 2019 года и завершает седьмой год. При сохранении нынешних темпов спада он может уложиться примерно в девять лет вместо обычных 11. Последний раз настолько короткие циклы фиксировались ещё во второй половине XVIII века. При этом фаза роста нынешнего цикла сама оказалась аномальной и почти вдвое превзошла предварительные прогнозы учёных.

Специалисты также обращают внимание, что быстрое угасание солнечного цикла в некоторых моделях связывают с повышенной мощностью следующего. Поэтому нынешняя тишина ещё не означает, что Солнце надолго стало спокойнее.