У побережья Камчатки высота волн может достигнуть девяти метров. Опасное явление прогнозируют в районе Алеутского округа, где судовладельцам уже рекомендовали принять дополнительные меры безопасности. Штормовое предупреждение будет действовать до вечера 3 ноября, сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным Камчатского гидрометцентра, наиболее сложная обстановка ожидается в дневные часы 2 ноября. Предупреждение распространяется на северо-западную часть Тихого океана и юго-западную акваторию Берингова моря, включая районы западных и центральных Алеутских островов.

Согласно прогнозу синоптиков, высота волн составит от восьми до девяти метров. Спасатели призвали владельцев судов и руководителей судоходных компаний, чьи плавсредства могут находиться в опасной зоне, не пренебрегать рекомендациями и заранее позаботиться о безопасности экипажей.

Ранее у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки зафиксировали утром 30 октября в Тихом океане, примерно в 102 километрах от села Малокурильское на острове Шикотан. Местные жители ощутили слабые колебания, однако угрозу цунами специалисты не объявляли.