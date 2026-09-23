У боксёра на Урале разорвалась диафрагма во время тренировки: органы «вышли» через дыру

Врачи Нижнетагильской областной больницы спасли 25-летнего боксёра, у которого желудок и селезёнка сместились в грудную клетку через разрыв диафрагмы размером 10 на 15 сантиметров. О редком осложнении старой травмы сообщили в региональном Минздраве.

Во время тренировки спортсмен почувствовал сильную боль в груди и начал задыхаться. Рентгенография и компьютерная томография показали крупный дефект в левой половине диафрагмы. Повреждение появилось после ДТП, в которое мужчина попал два года назад, однако всё это время оставалось незамеченным. Во время тренировки всё усугубилось. Через разрыв органы брюшной полости постепенно переместились вверх, сдавив лёгкое и сердце.

Операция продолжалась три с половиной часа. Сначала хирурги лапароскопически вернули желудок и селезёнку на место, а затем из-за размера повреждения перешли к открытому вмешательству.

«В такой ситуации недостаточно просто устранить разрыв — необходимо восстановить нормальное положение органов и анатомический порядок», — рассказала заведующая хирургическим отделением Елена Чазова.

Стянуть края диафрагмы собственными тканями пациента без сильного натяжения было невозможно, поэтому врачи укрепили дефект специальной сеткой. Анестезиологу во время операции приходилось постоянно менять тактику, поскольку по мере освобождения грудной клетки восстанавливалось пространство для лёгкого.

Спортсмена уже выписали из больницы. По прогнозу врачей, спустя несколько месяцев он сможет вернуться к тренировкам.

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