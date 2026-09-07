В Берлине у Бранденбургских ворот прошёл митинг против наращивания военных расходов Германии, политики НАТО и эскалации с Россией. Участники акции, среди которых были представители Социалистической партии равенства Германии, потребовали остановить украинский конфликт и выступили против курса властей на перевооружение.

Они заявили, что рост военных расходов происходит одновременно с сокращением социальных выплат и ухудшением положения населения.

«Рабочие в Германии не заинтересованы в том, чтобы убивать российских рабочих. Они не заинтересованы в том, чтобы миллиарды направлялись на оружие, в то время как закрываются предприятия, сокращаются зарплаты и разрушается социальная система», — заявил со сцены один из выступавших, передаёт корреспондент РИА «Новости».

Отдельной темой стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Активисты подвергли сомнению версию властей ФРГ, обвинивших Россию без достаточных доказательств, и выступили против закрытия Русского дома в Берлине. Акция прошла на фоне резкого ухудшения германо-российских отношений. После инцидента в Лейпциге Берлин объявил о закрытии генконсульства РФ в Бонне и расторжении соглашения с Русским домом.

Ранее Life.ru писал, что после решения властей ФРГ закрыть Русский дом в Берлине жители города продолжают приходить к зданию, чтобы выразить поддержку. Один из прохожих заявил: «Мне не всё равно», и люди изучают плакаты у входа, в том числе с надписью «Не говорим «прощай», говорим «до свидания»». Ближайшие магазины закрыты, у здания дежурит полицейская машина.