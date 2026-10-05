У бывшего хозяина Черкизона хотят отнять виллу с фермой скорпионов в Черногории за €3 млн

Дочерняя структура ВТБ — БМ-Банк — пытается взыскать имущественный комплекс в Черногории, связанный с семьёй бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Стоимость недвижимости в пригороде Подгорицы оценивается примерно в €3 млн, сообщают «Известия».

Комплекс расположен в посёлке Доньи-Кокоти и занимает около двух гектаров. В него входят почти 30 земельных участков и шесть зданий, среди которых дуплекс площадью порядка 1,4 тыс. квадратных метров с бассейном. Недвижимость оформлена в том числе на супругу бизнесмена Самиру Бадалову.

Необычной частью объекта может оказаться питомник скорпионов компании New Horizon Montenegro. Фирма зарегистрирована по тому же адресу и занимается исследованиями в области естественных и инженерных наук. В 2025 году она получила разрешение на ввоз и содержание скорпионов для получения яда, который планировалось использовать в научных и фармацевтических целях.

В документах на недвижимость стоит отметка о судебном споре, внесённая в 2025 году представителем БМ-Банка. По данным издания, кредитор добивается обращения взыскания на комплекс, однако процедура может осложниться из-за того, что права на отдельные объекты распределены между несколькими владельцами.

БМ-Банк ведёт споры с Исмаиловым уже много лет. Ранее кредиторы добивались ареста и реализации его активов в России, США, Франции и других странах. Сам Исмаилов находится в международном розыске. Российские следственные органы заочно обвиняют его в организации убийств, а также расследуют его возможную роль в покушении на певца Авраама Руссо. Черногория предоставила предпринимателю убежище, после чего его выдача России оказалась заблокирована.

Ранее Life.ru писал, что Рафик Исмаилов, брат экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, отбывающий 17 лет строгого режима за двойное убийство, просит суд заменить оставшийся срок принудительными работами. Родственники погибших против. По версии следствия, братья причастны к убийству предпринимателей Савкина и Брылёва из-за долга в $5,5 млн.