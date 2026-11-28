В Пермском крае владелица китайского кроссовера Changan CS55 Plus стоимостью около 2,6 миллиона рублей обнаружила серьёзные нарушения в системе безопасности автомобиля после аварии. При столкновении с грузовиком подушки безопасности не раскрылись, а последующая экспертиза выявила отсутствие преднатяжителей ремней. Об этом рассказал Mash.

Момент ДТП. Видео © Telegram / Mash

Авария произошла в феврале 2026 года на трассе Березники — Пермь. В кроссовер врезалась фура, после чего легковушка вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. Автомобиль получил серьёзные повреждения кузова, включая крышу, капот и переднюю стойку. Находившиеся в салоне водитель и пассажир выжили.

После происшествия хозяйка машины обратилась к официальному дилеру Changan — пермской компании «Демидыч». Там провели диагностику и сообщили, что элементы пассивной безопасности находятся в исправном состоянии. Однако судебная экспертиза, в ходе которой автомобиль частично разобрали, поставила этот вывод под сомнение.

По словам представляющего интересы автомобилистки юриста, специалисты не обнаружили в машине преднатяжителей ремней безопасности. Эти устройства предназначены для дополнительной фиксации человека при определённых видах столкновений.

Дополнительные вопросы вызвали объяснения импортёра. В сентябре 2026 года представитель Changan письменно сообщил эксперту, что конструкция автомобиля предусматривает ремни с преднатяжителями. Однако позднее, по словам юриста потерпевших, компания заявила в суде, что такие устройства на CS55 Plus не устанавливались, а их упоминание в технической документации связано с ошибкой перевода.

На российском рынке проданы десятки тысяч автомобилей этой модели. Пока неизвестно, распространяются ли выявленные особенности конструкции на другие экземпляры и соответствуют ли они требованиям безопасности, действовавшим при сертификации машины.

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