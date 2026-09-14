У дайвера отказали ноги после резкого подъёма с большой глубины во Владивостоке

У 40-летнего дайвера начали отказывать ноги после серии погружений на глубину до 30 метров во Владивостоке. Врачи выявили у мужчины редкий ишемический инсульт спинного мозга, сообщили в Минздраве.

В тот день пациент совершил четыре погружения. Во время одного из них он заметил движение судна, испугался и стал быстро подниматься на поверхность, нарушив технику безопасности. Уже при всплытии мужчина почувствовал покалывание и жжение по всему телу.

После выхода на берег состояние продолжило ухудшаться. Ноги стали «ватными» и постепенно переставали слушаться. Дайвер, который занимается погружениями более трёх лет, предположил кессонную болезнь и обратился за помощью.

Мужчина вызвал скорую и попал в больницу. Неврологи провели обследование и обнаружили нарушение кровоснабжения спинного мозга.

«МРТ подтвердило редкую и очень опасную патологию. На долю спинальных инсультов приходится лишь около 1% всех инсультов, поэтому диагностика и лечение таких пациентов требуют особого подхода», — рассказали медики.

Для выбора лечения врачи собрали комиссию. К работе подключились специалисты военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота и Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА России. После медикаментозной терапии и стабилизации состояния пациент начал заниматься с инструкторами ЛФК. Сейчас к мужчине постепенно возвращаются чувствительность и подвижность ног. Впереди у него несколько курсов реабилитации.

Ранее сообщалось, что на пляже в районе Татарской во Владивостоке нашли тело неизвестного дайвера. Мужчина находился в гидрокостюме, при нём обнаружили акваланг и ласты. Полиция попросила жителей помочь установить личность погибшего и сообщить имеющиеся сведения в отдел № 5 Советского района. Точную причину его смерти должна установить экспертиза.