В Воронежской области прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела после тяжёлого поражения кожи у семилетней девочки, принимавшей назначенное врачом лекарство. Сейчас обстоятельства произошедшего изучают в рамках процессуальной проверки. Об этом РБК сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Ребёнок из Новой Усмани проходил лечение у невролога в частной клинике. После назначения препаратов, среди которых был «Ламотриджин», у девочки появились сыпь, высокая температура и воспаление слизистых. Позднее началось отслоение кожи. Пациентка около двух недель провела в реанимации. Причины тяжёлой реакции предстоит окончательно установить специалистам.

«Установлено, что по факту причинения вреда здоровью малолетней, выраженному в отслоении кожи, проводится процессуальная проверка», — пояснили в прокуратуре.

Параллельно сотрудники надзорного ведомства и Росздравнадзора выясняют, соблюдались ли права ребёнка при оказании медицинской помощи. Эта проверка пока не завершена, а законность последующих процессуальных решений оценит прокурор.

Адвокат семьи Сергей Исаков сообщил, что защите не предоставили копию постановления об отмене возбуждения дела. Он предполагает, что причиной могло стать отсутствие результатов комиссионной экспертизы либо спор о подследственности.

По мнению юриста, промедление грозит потерей важных доказательств. Родители намерены обжаловать решение и обратиться в Следственный комитет с просьбой возобновить расследование на областном уровне, поручив его специалистам по врачебным ошибкам.