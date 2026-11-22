Четырёхлетняя девочка, пострадавшая при падении световой конструкции в томском цирке, получила гематомы на голове и плече. Об этом её мать рассказала РЕН ТВ.

По словам женщины, после происшествия ребёнок сильно испугался и чувствует усталость. Девочку доставили в больницу, где ей уже сделали рентген. Маленькую пациентку оставили под наблюдением врачей.

Мать пострадавшей также рассказала, что катание на качелях под куполом цирка было платным развлечением. До её дочери этим аттракционом успели воспользоваться несколько других детей.

Одна из посетительниц сообщила журналистам, что в момент происшествия её сын находился в другом зале, где катался на пони. На качелях тогда сидели две девочки. По словам очевидца, второй ребёнок не пострадал, а у первой девочки, насколько ей известно, не было тяжёлых травм.

Свидетельница также рассказала, что после случившегося упавший элемент конструкции убрали с потолка, а цирковое представление продолжилось. Сам цирк был гастролирующим и не работал в Томске на постоянной основе.

Ранее Life.ru сообщал об обрушении световой конструкции на качели с двумя детьми в Томске. Происшествие случилось во время антракта, когда девочек подняли над манежем. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а прокуратура начала проверку.