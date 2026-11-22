В Томске во время циркового представления на качели с двумя девочками обрушилась световая конструкция. Дети находились высоко над манежем, когда металлический элемент сорвался с креплений и ударил рядом с их головами. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

На двух девочек в цирке обрушилась световая конструкция. Видео © MAX / Регион-70 Томск

Инцидент произошёл во время 15-минутного антракта. Зрителям предлагали за дополнительную плату прокатиться на качелях под куполом цирка. В момент происшествия на аттракционе находились две девочки.

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как детей поднимают над ареной. Внезапно круглая световая конструкция частично срывается и ударяет по качелям. Девочки остаются пристёгнутыми и не выпадают из сидений. По словам очевидцев, после случившегося детей увели за кулисы. Информация о состоянии девочек и наличии у них травм пока не уточняется.

Прокурор Томской области Сергей Ломакин поручил проверить соблюдение требований безопасности при организации представления и дополнительных развлечений для зрителей. Надзорное ведомство выясняет обстоятельства случившегося.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователям предстоит установить причины обрушения конструкции и определить, кто отвечал за её исправность.