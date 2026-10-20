У экс-главы Ростова нашли коллекцию часов почти на 12 млн рублей
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Коллекция дорогих наручных часов бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко может перейти в собственность государства. Телеграм-канал Don Mash показал восемь экземпляров.
Коллекция часов Логвиненко. Фото © Telegram/ Don Mash
Среди найденных часов оказались изделия известных брендов DeWitt, Breguet, Vacheron Constantin, Cartier и Maurice Lacroix. Всего в доме отца Логвиненко обнаружили 14 экземпляров, которые оценили почти в 11,6 млн рублей.
Дорогие аксессуары стали лишь небольшой частью имущества, происхождение которого заинтересовало Генпрокуратуру. В перечень активов также вошли недвижимость, автомобили премиальных марок, оружие, золотые монеты и крупные суммы наличных.
Финансовое положение Алексея Логвиненко привлекало внимание журналистов задолго до нынешнего иска. Ещё в 2021 году Life.ru рассказывал о дорогих часах Breguet, замеченных на руке тогдашнего главы Ростова-на-Дону. Стоимость похожей модели оценивалась более чем в 2,6 млн рублей. При этом, согласно опубликованным декларациям, у чиновника не было собственной недвижимости и автомобилей. В администрации тогда объясняли его состоятельность прежними заработками и инвестициями на фондовом рынке.
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