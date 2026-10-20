У экс-главы Ростова нашли коллекцию часов почти на 12 млн рублей

Финансовое положение Алексея Логвиненко привлекало внимание журналистов задолго до нынешнего иска. Ещё в 2021 году Life.ru рассказывал о дорогих часах Breguet, замеченных на руке тогдашнего главы Ростова-на-Дону. Стоимость похожей модели оценивалась более чем в 2,6 млн рублей. При этом, согласно опубликованным декларациям, у чиновника не было собственной недвижимости и автомобилей. В администрации тогда объясняли его состоятельность прежними заработками и инвестициями на фондовом рынке.