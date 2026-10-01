У экс-мэра Курска Куцака прошли обыски по делу о незаконной приватизации фирмы

У бывшего мэра Курска Игоря Куцака прошли обыски в рамках уголовного дела, связанного с приватизацией городского предприятия «Благоустройство». Дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении директора компании Николая Логвинова и других лиц, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По словам главы региона, речь идёт о схеме, которая позволила продать 49% предприятия, занимавшегося уборкой Курска, компании «Автотранссервис» за 55,8 млн рублей. Хинштейн утверждает, что перед сделкой стоимость активов была искусственно занижена.

По версии, которую привёл губернатор, директор «Благоустройства» распорядился увеличить кредиторскую задолженность компании не менее чем на 28,4 млн рублей. В неё включили несуществующие расходы. При этом чистая прибыль предприятия составила 85 млн рублей в 2023 году и 98 млн — в 2024-м.

«Речь идёт о преступных схемах, позволивших незаконно, за бесценок, приватизировать ООО «Благоустройство», которое занималось уборкой Курска», — заявил Хинштейн.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия. Процессуальный статус самого Куцака в сообщении губернатора не уточняется.

История вокруг предприятия началась задолго до обысков. Ещё в мае Life.ru рассказывал, что Игорь Куцак стал одним из ответчиков по делу о приватизации 49% «Благоустройства». Тогда прокуратура требовала признать сделку с «Автотранссервисом» незаконной и взыскать с компании 155,9 млн рублей. Впоследствии суд удовлетворил иск: доля предприятия вернулась в муниципальную собственность, а с покупателя постановили взыскать указанную сумму и ещё около 4,2 млн рублей неосновательного обогащения. Куцак к тому моменту уже покинул пост главы Курска — в апреле 2025 года он объяснил отставку семейными обстоятельствами.