В Новоуральске арестовали обвиняемого в хищении выплат участника СВО

Новоуральский городской суд отправил под стражу до 28 ноября 48-летнего Тараса Градиля, обвиняемого в мошенничестве с выплатами участника СВО. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, с октября 2024-го по октябрь 2025 года Градиль вместе с другими фигурантами действовал в составе организованной группы и похитил не менее 705 тысяч рублей со счетов военнослужащего. Деньги поступали потерпевшему в связи с прохождением военной службы.

Кроме того, следствие считает, что обвиняемый убедил мужчину заключить фиктивный брак, чтобы впоследствии получить доступ к положенным ему выплатам. Прокуратура уже направила в суд иск о признании этого брака фиктивным.

Градилю вменяется мошенничество, совершённое организованной группой. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее источники в правоохранительных органах сообщали, что мужчина мог быть связан с группировкой примерно из 20 человек. По их данным, её участники занимались вымогательством, запугиванием и избиением граждан, а также присвоением выплат военнослужащих.

Подобные схемы с фиктивными браками и доступом к выплатам участников СВО выявляли и в других регионах. В начале сентября на Алтае задержали 13 предполагаемых участников группы, которая, по версии МВД, оформляла фиктивные браки и получала доступ к деньгам военнослужащих. Предварительный ущерб оценивался более чем в 60 млн рублей.