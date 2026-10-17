У экс-прокурора Петрозаводска стащили €8000, заменив их купюрами по $1 при перелёте

Бывшая сотрудница прокуратуры Петрозаводска лишилась более 660 тысяч рублей во время путешествия в Турцию. После перелёта женщина обнаружила, что вместо восьми тысяч евро в её сумке лежат старые однодолларовые банкноты. О загадочной пропаже крупной суммы сообщает Telegram-канал Baza.

Бывшая сотрудница прокуратуры Петрозаводска лишилась более 660 тысяч рублей во время путешествия в Турцию. Фото © Telegram / Baza

Неприятная история произошла ещё в мае. Ветеран надзорного ведомства отправилась из Санкт-Петербурга в Бодрум с пересадкой в Стамбуле. Наличные она заранее убрала в небольшую сумочку, которую спрятала среди вещей в ручной клади. Рюкзак разместила на верхней полке самолёта Turkish Airlines. Подмена вскрылась лишь после заселения в гостиницу, когда россиянка решила проверить сбережения.

Пострадавшая утверждает, что на протяжении полёта никто не прикасался к её вещам. Поэтому женщина подозревает, что неизвестные могли завладеть деньгами ещё на этапе предполётного досмотра. По её мнению, злоумышленник должен был заранее знать точное расположение наличных.

После обращения транспортная прокуратура направила материалы для проведения проверки. Однако, по словам женщины, к началу октября расследование так и не принесло результатов. Подменённые банкноты не исследовали, записи камер видеонаблюдения не изучили, а уголовное дело не возбудили, несмотря на многочисленные заявления.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании троих предполагаемых авиаворов на рейсе из Екатеринбурга в Стамбул. Тогда пассажирка заметила, что её наличные заменили муляжом, и подняла тревогу прямо перед вылетом. Подозреваемых вывели из салона прибывшие полицейские, а отправление самолёта задержалось почти на полтора часа.