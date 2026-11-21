Европа не располагает 115 миллиардами долларов, которые Владимир Зеленский запросил у западных партнёров на 2027 год. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«У Европы нет 115 миллиардов долларов для Украины», — написал эксперт, отреагировав на новые финансовые запросы Киева.

Значительная часть расходов связана с содержанием армии. На финансирование ВСУ в 2027 году Киев планирует направить 108,3 миллиарда долларов. Однако заместитель министра финансов Украины Роман Ермолычев ещё в сентябре предупреждал, что, по расчётам Минобороны, военные потребности могут достигнуть 175 миллиардов.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский увеличил запрос на западное финансирование до 115 миллиардов долларов. Украинский лидер объяснил рост потребностей дополнительными расходами, выявленными после консультаций с военным руководством страны.