У фигурантов нового реестра Минюста нашли квартиры и особняки на ₽1,76 млрд

Стоимость квартир, особняков, коммерческих помещений и земельных участков, связанных с фигурантами нового реестра Минюста и их семьями, достигает 1,76 млрд рублей. Такую оценку приводит RT, изучивший недвижимость лиц, в отношении которых предусмотрены временные ограничительные меры.

Самая дорогая недвижимость связана с семьёй политолога Екатерины Шульман*. По данным телеканала, семья владеет двумя офисными и деловыми зданиями на Бауманской и Электродной улицах в Москве общей площадью около 2 тыс. кв. м. Ещё есть коммерческие и жилые помещения в центре столицы на Рождественском бульваре. Всего — около 3 тыс. кв. м ориентировочной стоимостью 1 млрд рублей.

У бизнесмена Евгения Чичваркина*, живущего в Лондоне, в реестрах обнаружена половина квартиры на Большой Дорогомиловской улице. Доля может стоить около 23 млн рублей. В судебных документах 2025 года упоминается ещё одна московская квартира предпринимателя. Точные данные не указаны, но, как писали авторы статьи, речь может идти о таунхаусе в Серебряном Бору стоимостью не менее 20 млн рублей.

У оппозиционера Владимира Милова* обнаружена квартира на Литовском бульваре — ориентировочно 23 млн рублей. У экс-адвоката Марка Фейгина* осталось машино-место на Остоженке стоимостью около 8 млн рублей.

С экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским** связан участок в элитной Жуковке, который суд признал его фактическим имуществом. Землю оценочной стоимостью 108 млн рублей в 2025 году обратили в доход государства. Также был изъят дом в «Яблоневом саду», формально принадлежавший кооперативу.

С семьёй Бориса Зимина* связаны дом и как минимум три земельных участка по 12 соток в подмосковном Новоглаголево, оформленные на его сына. По оценке телеканала, сейчас такие наделы могут стоить около 45 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Минюст включил 12 человек в реестр уклоняющихся от исполнения наказания за рубежом. Попадание в список предусматривает серьёзные финансовые и имущественные ограничения. Гражданам могут заблокировать денежные средства и другое имущество, запретить регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, ограничить банковские операции и оформление недвижимости.