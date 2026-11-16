Житель Приморского края потерял коллекцию внутриигровых предметов в Dota 2 стоимостью около 300 тысяч рублей. Обнаружив пропажу редких скинов из своего аккаунта, 37-летний геймер обратился за помощью в полицию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в посёлке Новошахтинский. Мужчина заметил, что из его игрового профиля исчезли ценные виртуальные вещи, которые он собирал и хранил в личном инвентаре.

По оценке пострадавшего, совокупная стоимость пропавшей коллекции составляет 300 тысяч рублей. Среди похищенного оказались скины и другие предметы, используемые для изменения внешнего вида персонажей в игре.

Как именно неизвестные получили доступ к аккаунту, пока не установлено. Неизвестно также, были ли предметы переданы на сторонние учётные записи или проданы.

Сейчас обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям. Полицейским необходимо установить причастных к предполагаемому хищению и проверить сведения о размере ущерба.

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