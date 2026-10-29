У главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони умерла мать

Мать главного тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони Эулалия Марцетти скончалась в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Женщина умерла в городе Пухато провинции Санта-Фе, где родился сам специалист. Соболезнования наставнику национальной команды и его близким выразила Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) на своей странице в соцсети X.

«Аргентинская футбольная ассоциация и её президент Клаудио Тапия выражают соболезнования нашему тренеру Лионелю Скалони и всей его семье в связи с кончиной его матери Эулалии Марцетти. Все аргентинцы по-братски поддерживают Лионеля и его близких в это трудное время. Держитесь», — говорится в сообщении организации.

Марцетти на протяжении нескольких лет боролась с тяжёлым заболеванием. О проблемах со здоровьем матери Скалони публично рассказывал ещё в 2021 году, когда сборная Аргентины участвовала в отборочном турнире чемпионата мира.

В том же году после победы национальной команды на Кубке Америки тренер посвятил завоёванный трофей матери. Тогда он рассказал, что она пережила серьёзные проблемы со здоровьем и продолжала бороться с болезнью.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также дважды завоевала Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах.