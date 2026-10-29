У главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони умерла мать
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Мать главного тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони Эулалия Марцетти скончалась в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Женщина умерла в городе Пухато провинции Санта-Фе, где родился сам специалист. Соболезнования наставнику национальной команды и его близким выразила Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) на своей странице в соцсети X.
«Аргентинская футбольная ассоциация и её президент Клаудио Тапия выражают соболезнования нашему тренеру Лионелю Скалони и всей его семье в связи с кончиной его матери Эулалии Марцетти. Все аргентинцы по-братски поддерживают Лионеля и его близких в это трудное время. Держитесь», — говорится в сообщении организации.
Марцетти на протяжении нескольких лет боролась с тяжёлым заболеванием. О проблемах со здоровьем матери Скалони публично рассказывал ещё в 2021 году, когда сборная Аргентины участвовала в отборочном турнире чемпионата мира.
В том же году после победы национальной команды на Кубке Америки тренер посвятил завоёванный трофей матери. Тогда он рассказал, что она пережила серьёзные проблемы со здоровьем и продолжала бороться с болезнью.
Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также дважды завоевала Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах.
Ранее Life.ru сообщал, что Криштиану Роналду обошёл Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч всех времён». В специальном опросе журнала France Football, приуроченном к 70-летию футбольной премии, награда португальца за 2008 год набрала 75% голосов. «Золотой мяч» Месси за 2012 год получил 9%, а третье место с 6% заняла ещё одна награда Роналду — за 2017 год. Речь идёт о промежуточных результатах голосования болельщиков.