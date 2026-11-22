В Киево-Печерской лавре прошла акция с требованием переименовать храм преподобного Сергия Радонежского. Собравшиеся считают, что имя святого, связанного с историей Московского княжества, не должно сохраняться в названии церкви. На месте возник конфликт между активистами и представителями Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает украинское издание «Киев 24».

У храма Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры проходит митинг. Видео © Telegram / УНИАН

Участники митинга собрались возле храма, расположенного в здании бывшей водонапорной башни. Активисты требуют исключить имя Сергия Радонежского из названия церкви в рамках проводимой на Украине политики деколонизации.

Во время акции произошёл конфликт. Один из участников заявил, что священнослужители УПЦ якобы избили его, ударив по голове и повредив область под глазом. На место прибыла бригада скорой помощи. По информации журналистов, активисты намерены подать заявления в полицию. Обстоятельства предполагаемого нападения официально не установлены.

Сотрудники полиции находятся возле храма и контролируют ситуацию. По сведениям украинского издания, правоохранители ограничили участникам акции доступ внутрь здания.