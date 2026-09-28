У Казанского Кремля развернули гигантскую форму сборной России

У стен Казанского Кремля развернули самую большую форму сборной России по футболу. Кадры мероприятия показало Министерство спорта РФ.

Под Казанским Кремлём развернули самую большую форму российской футбольной сборной. Видео © Telegram / Минспорт России

Огромную копию новой игровой экипировки разместили на территории исторического центра Казани. Именно в этом комплекте российская команда впервые выйдет на поле уже 29 сентября.

Соперником подопечных Валерия Карпина станет сборная Ирана. Товарищеский матч пройдёт на «Казань Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Изначально стартовый свисток был запланирован на 19:30, однако время перенесли по просьбе основного вещателя.

Новую форму национальной команды представили в сентябре. Домашний комплект выполнен в красном цвете, а внутри воротника размещены первые слова российского гимна: «Россия — священная наша держава». Гостевой вариант получил белую основу с синими деталями.

Матч с Ираном откроет осеннюю серию товарищеских встреч сборной России. После Казани команда 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября встретится с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Ранее Life.ru показывал, как выглядит обновлённая экипировка сборной России. В дизайне использовали элементы российского триколора и строки из государственного гимна, а дебют новой формы как раз запланировали на встречу с Ираном в Казани.