У Киева вновь иссякли запасы ракет для Patriot, сообщает CNN

Украина вновь столкнулась с нехваткой ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Информация о дефиците боеприпасов появилась на фоне массированного удара по Киеву, нанесённого минувшей ночью. В ходе атаки, по поступившим сообщениям, применялись в том числе баллистические ракеты.

Комплексы Patriot используются украинскими военными для противодействия воздушным угрозам, включая баллистические ракеты. Поэтому нехватка боеприпасов для этих систем особенно чувствительна при отражении подобных ударов.

Ранее Life.ru сообщал о критической нехватке ракет-перехватчиков для Patriot на Украине. Журналисты CNN получили доступ к одной из украинских пусковых установок, которая простаивала из-за отсутствия боеприпасов. По данным телеканала, отдельные расчёты не могли применять комплексы против баллистических ракет.