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Опубликовано 15 октября, 17:51

У Киева вновь иссякли запасы ракет для Patriot, сообщает CNN

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина вновь столкнулась с нехваткой ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Информация о дефиците боеприпасов появилась на фоне массированного удара по Киеву, нанесённого минувшей ночью. В ходе атаки, по поступившим сообщениям, применялись в том числе баллистические ракеты.

Комплексы Patriot используются украинскими военными для противодействия воздушным угрозам, включая баллистические ракеты. Поэтому нехватка боеприпасов для этих систем особенно чувствительна при отражении подобных ударов.

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Ранее Life.ru сообщал о критической нехватке ракет-перехватчиков для Patriot на Украине. Журналисты CNN получили доступ к одной из украинских пусковых установок, которая простаивала из-за отсутствия боеприпасов. По данным телеканала, отдельные расчёты не могли применять комплексы против баллистических ракет.

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Наталья Демьянова
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