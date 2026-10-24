У любителей чёрного чая выявили на 11% меньший риск сосудистых заболеваний

У людей, регулярно пьющих чай, риск сосудистых заболеваний оказался примерно на 11% ниже, чем у тех, кто его не употреблял. Такую связь обнаружили авторы исследования, опубликованного в Journal of Internal Medicine.

Учёные проанализировали данные 485 934 взрослых жителей Китая. За участниками наблюдали в среднем чуть больше девяти лет, зарегистрировав 14 863 случая сосудистых заболеваний. Как выяснилось, у любителей чёрного чая болезни сосудов встречались на 11% реже.

При этом испытуемые, показавшие лучшие показатели здоровья, употребляли около шести-восьми чашек в день. Однако считать это рекомендуемой нормой нельзя: потребление чая всегда индивидуально, а размер чашек не был стандартизирован, пояснил диетолог Британского фонда сердца Делл Стэнфорд в комментарии Science Media Centre. Различия в питании и образе жизни также могли повлиять на результаты, добавил он.

Значение имели и привычки чаепития. Чёрный чай показывал более устойчивую связь с меньшим риском, чем зелёный, а благоприятные показатели были связаны с умеренной крепостью. Обжигающе горячий напиток, напротив, ассоциировался с повышенными угрозами для здоровья. Поэтому учёные советуют пить некрепкий чёрный чай умеренной температуры.

Самые хорошие показатели по здоровью сосудов зафиксировали у участников, которые сочетали регулярное употребление чая с отказом от курения и высокой физической активностью.

Ранее Life.ru рассказывал, помогает ли классический «антипростудный» чай. Осенью многие по привычке добавляют мёд в горячий чай, надеясь таким образом поддержать организм в сезон простуд. Однако такой напиток не даёт мёду раскрыть его пищевую ценность: от высокой температуры часть полезных веществ разрушается.