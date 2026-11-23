Американская певица Бритни Спирс обрушилась с критикой на бывших возлюбленных, заявив, что мужчины неоднократно предлагали ей изменить внешность хирургическим путём. По словам 44-летней артистки, партнёров не устраивал размер её лба. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на публикацию звезды в Instagram.

Бритни Спирс заявила, что экс-партнёры советовали ей сделать пластическую операцию. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Исполнительница разместила видеоролик, снятый во время перелёта. Сидя в самолёте, она перебирала волосы и рассуждала о собственной внешности.

«У меня реально большой лоб», — сказала Бритни.

В сопровождавшем запись тексте певица рассказала, что практически каждый мужчина, с которым у неё были романтические отношения, советовал обратиться к пластическому хирургу и пересадить волосы, чтобы скорректировать линию их роста. Подобные замечания вызвали у артистки возмущение. При этом конкретных имён она не назвала.

Среди известных бывших партнёров поп-звезды — Джастин Тимберлейк, Кевин Федерлайн и Сэм Асгари. С последним Бритни связала себя браком в 2022 году, однако уже спустя 14 месяцев супруг подал на развод. Официально их отношения завершились в 2024-м.

В тот же день Спирс поделилась ещё одним видео из самолёта. Она рассказала о поездке в Лондон, где собирается заняться развитием собственной ювелирной марки. Артистка также задумалась над изменением названия бренда «BTiny», опасаясь, что оно может показаться оскорбительным людям с разным телосложением. Наименование созвучно с именем певицы, но «tiny» в переводе с английского означает «крошечный».

Ранее Life.ru сообщал, что Бритни Спирс неожиданно попросила прощения у родственников после многолетних конфликтов. Певица призналась, что сильно скучает по семье и сожалеет о публичном обсуждении старых обид. Вскоре после публикации она удалила своё обращение из соцсети.