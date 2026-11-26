Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных перенесла несколько курсов химиотерапии и пластическую операцию из-за редкого аутоиммунного заболевания — гранулематоза Вегенера. Болезнь привела к повреждению хрящевой ткани носа и затронула внутренние органы спортсменки. О пережитом она рассказала в шоу «Каток» на YouTube-канале ДоброFON.

Первые проблемы со здоровьем у 32-летней фигуристки возникли во время третьей беременности. Поначалу медики связывали изменения в организме с вынашиванием ребёнка, однако после родов состояние Ильиных ухудшилось. Врачи даже подозревали онкологическое заболевание, но дальнейшие обследования позволили установить истинную причину недомогания.

Воспалительный процесс затронул костную и хрящевую ткани, почки и лёгкие. Особенно сильно пострадал нос спортсменки, из-за чего заметно изменилась её внешность. Впоследствии фигуристке потребовалась реконструктивная пластическая операция.

«У меня был полностью разъеден нос», — призналась Ильиных.

Гранулематоз Вегенера, который также называют гранулематозом с полиангиитом, представляет собой редкое заболевание, сопровождающееся воспалением кровеносных сосудов. Без своевременного лечения оно может привести к тяжёлому поражению внутренних органов.

Для борьбы с болезнью Ильиных назначили химиотерапию и препараты, подавляющие активность иммунной системы. Спортсменке приходилось вставать в пять утра, чтобы проходить продолжительные медицинские процедуры.

На 7 октября был запланирован повторный курс химиотерапии для закрепления результата, однако незадолго до него лечащий врач сообщил фигуристке об улучшении показателей. Несмотря на сохраняющиеся антитела, заболевание перешло в стадию ремиссии.

Особую благодарность олимпийская чемпионка выразила супругу Сергею Полунину и своей матери Лилии Ильиных. Именно мама сопровождала спортсменку во время обследований, помогала справляться со страхом и убеждала не отказываться от лечения ради будущего её детей.

Напомним, в марте 2026 года Елена Ильиных и Сергей Полунин стали родителями в четвёртый раз. После рождения троих сыновей — Мира, Дара и Эры — у супругов появилась дочь, которую назвали Руной. Пара редко делится подробностями семейной жизни.