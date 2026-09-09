«У меня другая специальность»: Михаил Шуфутинский наотрез отказался учить новичков

Народный артист России Михаил Шуфутинский категорически отверг идею выступить в качестве наставника для начинающих музыкантов. Своей позицией исполнитель поделился с журналистами Пятого канала перед началом концертного выступления в стенах Государственного Кремлёвского дворца.

По словам шансонье, он не считает свои творческие достижения поводом раздавать профессиональные советы новому поколению. Знаменитость весьма сдержанно оценила собственный вклад в искусство, проведя параллель с титанами мировой классической музыки.

«Я не гений, гений — Моцарт. Вивальди, Бетховен, чьё творчество живёт в веках. Я просто способный человек. Я применяю свои способности, и счастлив, что многим людям это нужно», — подчеркнул создатель шлягера «Третье сентября».

Музыкант осознаёт высокий запрос со стороны молодых исполнителей, однако называет передачу опыта непосильной ношей.

«Это большая ответственность, просвещать молодёжь. У меня другая специальность», — безапелляционно резюмировал исполнитель.

Кроме того, знаменитый артист прямо заявил о нехватке внутреннего стимула для менторства. Он намерен целиком сфокусироваться на личных творческих задачах, признавшись: «Мне есть что делать для себя. Я не всё сделал, что я мог. Поэтому я, пожалуй, не готов».

Напомним, Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Глава государства подписал соответствующий указ 3 сентября.