«У нас даже живут дома на всякий случай»: Вадим Галыгин пугает своих детей бабайкой

Шоумен Вадим Галыгин пугает своих детей воображаемыми существами, одно из которых — бабайка. Об этом он рассказал Пятому каналу на премьере мультфильма «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы».

Вадим Галыгин рассказал, что пугает детей бабайкой. Видео © Пятый канал

Телеведущий признался, что делает это «на всякий случай».

«У нас даже живут дома на всякий случай, чтоб показать. «Помнишь, я тебе рассказывал? Вот сейчас оп, оп, смотри там!»» — рассказал Галыгин.