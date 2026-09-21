«У нас даже живут дома на всякий случай»: Вадим Галыгин пугает своих детей бабайкой
Шоумен Вадим Галыгин признался, что пугает детей бабайкой «на всякий случай»
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Шоумен Вадим Галыгин пугает своих детей воображаемыми существами, одно из которых — бабайка. Об этом он рассказал Пятому каналу на премьере мультфильма «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы».
Вадим Галыгин рассказал, что пугает детей бабайкой. Видео © Пятый канал
Телеведущий признался, что делает это «на всякий случай».
«У нас даже живут дома на всякий случай, чтоб показать. «Помнишь, я тебе рассказывал? Вот сейчас оп, оп, смотри там!»» — рассказал Галыгин.
Ранее Life.ru рассказывал, что комик Вадим Галыгин и его супруга певица Ольга Вайнилович стали родителями. 26 июня у них родился сын Лука — четвёртый ребёнок для 50-летнего артиста. В браке с Вайнилович у них теперь трое детей, а ещё у Галыгина есть старшая дочь Таисия от первого брака. В 2025 году, за год до своего 50-летия, комик стал дедушкой — первенца родила его дочь Таисия.
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