Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 13:46

«У нас даже живут дома на всякий случай»: Вадим Галыгин пугает своих детей бабайкой

Шоумен Вадим Галыгин признался, что пугает детей бабайкой «на всякий случай»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vadimgalygin

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vadimgalygin

Шоумен Вадим Галыгин пугает своих детей воображаемыми существами, одно из которых — бабайка. Об этом он рассказал Пятому каналу на премьере мультфильма «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы».

Вадим Галыгин рассказал, что пугает детей бабайкой. Видео © Пятый канал

Телеведущий признался, что делает это «на всякий случай».

«У нас даже живут дома на всякий случай, чтоб показать. «Помнишь, я тебе рассказывал? Вот сейчас оп, оп, смотри там!»» — рассказал Галыгин.

Ранее Life.ru рассказывал, что комик Вадим Галыгин и его супруга певица Ольга Вайнилович стали родителями. 26 июня у них родился сын Лука — четвёртый ребёнок для 50-летнего артиста. В браке с Вайнилович у них теперь трое детей, а ещё у Галыгина есть старшая дочь Таисия от первого брака. В 2025 году, за год до своего 50-летия, комик стал дедушкой — первенца родила его дочь Таисия.

Актриса Татьяна Васильева в 79 лет стала бабушкой в восьмой раз
Актриса Татьяна Васильева в 79 лет стала бабушкой в восьмой раз

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Вадим Галыгин
  • Дети
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar