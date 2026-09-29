Украина может столкнуться с заметно более сильным давлением и оказаться перед необходимостью решать вопрос о выходе из конфликта. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне директор программы Grand Strategy Института Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала.

«Вероятно, мы движемся к ситуации, когда Украина окажется под гораздо более сильным давлением. <…> Один из вариантов выхода из этой ситуации — сказать Западу: «Дядя, знаешь, у нас дела идут плохо и в экономическом, и в политическом, и в военном плане, так что нам нужно из этого выходить прямо сейчас»», — заявил Биб.

При этом аналитик допустил и другой сценарий. По его мнению, на фоне ухудшения положения Киева его западные союзники могут попытаться усилить своё прямое участие в конфликте. Особо он обратил внимания на предложения о введении над Украиной бесполётной зоны. Это почти неизбежно привело бы к прямому конфликту между Западом и Россией, между НАТО и Россией, уверен он. По его оценке, это стало бы катастрофой.

Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Песков заявил о продолжающейся открытости Москвы к мирным переговорам. Представитель Кремля при этом отмечал отсутствие положительной динамики в переговорном процессе.