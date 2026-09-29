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Опубликовано 29 сентября, 06:00

«У нас дела идут плохо»: Экс-аналитик ЦРУ рассказал о выходе Украины из конфликта

Экс-аналитик ЦРУ Биб допустил, что Киеву придётся искать выход из конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Украина может столкнуться с заметно более сильным давлением и оказаться перед необходимостью решать вопрос о выходе из конфликта. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне директор программы Grand Strategy Института Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала.

«Вероятно, мы движемся к ситуации, когда Украина окажется под гораздо более сильным давлением. <…> Один из вариантов выхода из этой ситуации — сказать Западу: «Дядя, знаешь, у нас дела идут плохо и в экономическом, и в политическом, и в военном плане, так что нам нужно из этого выходить прямо сейчас»», — заявил Биб.

При этом аналитик допустил и другой сценарий. По его мнению, на фоне ухудшения положения Киева его западные союзники могут попытаться усилить своё прямое участие в конфликте. Особо он обратил внимания на предложения о введении над Украиной бесполётной зоны. Это почти неизбежно привело бы к прямому конфликту между Западом и Россией, между НАТО и Россией, уверен он. По его оценке, это стало бы катастрофой.

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Главные заявления о дипломатии, международных переговорах и украинском урегулировании — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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