«У нас ничего нет»: Глава Минобороны Бельгии признал неготовность Европы к конфликтам

Европа хорошо научилась защищать граждан социально, но оказалась не готова к военным конфликтам и гибридным угрозам. Такой диагноз европейской обороне поставил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью Euronews.

«Когда кто-то заболевает, когда кто-то теряет работу, у нас есть всё. Но когда начинается конфликт или возникает гибридная угроза, у нас ничего нет», — сказал он.

По словам министра, проблемы касаются не только непосредственно обороноспособности, но и производственных мощностей. Одной из причин он назвал многолетнюю ставку на «мягкую силу». Европейские государства вкладывались в социальную защиту и дипломатию, тогда как военной составляющей уделяли значительно меньше внимания.

Франкен привёл в пример собственную страну, назвав Бельгию «худшим учеником в классе НАТО» по расходам на оборону. Он напомнил, что государство стояло у истоков и Североатлантического альянса, и Евросоюза. При этом, когда разговор заходил о военной силе, многие предпочитали смотреть в другую сторону.

Ранее глава российской делегации на венских переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова заявила, что европейские государства готовятся к вооружённому конфликту высокой интенсивности с РФ. Она обратила внимание на расширение программ подготовки европейских военнослужащих. Дипломат привела в пример планы Бельгии построить новый тренировочный центр сухопутных войск в Леопольдсбурге. На создание объекта предполагается выделить около семи миллионов евро.