«У нас пол чистый»: Муцениеце уронила завтрак, но нашла способ спасти запеканку

Агата Муцениеце уронила на пол творожную запеканку, которую приготовила для детей, однако часть блюда всё же удалось спасти. Кадрами кулинарного конфуза актриса поделилась в соцсети.

Падение запеканки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Стеклянная форма выскользнула у звезды из рук сразу после того, как она достала десерт из духовки. На следующих кадрах запеканка уже была разложена по тарелкам детей.

«Никто не знает, что запеканка упала. Поэтому, что? Во-первых, у нас пол чистый. Да? А во-вторых, мы вот так красиво оформим. Смотри, неплохо уже», — сказала Муцениеце дочери.

Позже актриса призналась, что сначала расстроилась из-за случившегося. По её словам, запеканка получилась красивой, ради завтрака она специально встала пораньше и впервые использовала новую стеклянную форму. Спустя некоторое время Муцениеце уже смогла посмеяться над неудачей и поделилась историей с подписчиками.

Ранее Life.ru рассказывал, как Агата Муцениеце показала свои деревенские будни в Латвии. Актриса вместе с детьми проводила время за городом, бегала по лесу и даже вручную стирала вещи после поломки стиральной машины.