Россия и европейские государства прошли совершенно разные пути исторического становления, что определило глубокие различия между ними. Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину обратил внимание на многонациональный и многоконфессиональный характер страны.

«Но всё-таки у нас представители всех культур, представители разных конфессий: и христиане, и мусульмане, и иудеи, и буддисты… У них нет другой Родины. И Россия складывалась исторически как многонациональное и многоконфессиональное государство, а там – нет!» — ответил президент РФ.

В Европе, по его словам, ситуация складывалась иначе, поскольку многие представители других культур и вероисповеданий имеют историческую родину за пределами государств, где сейчас проживают. Именно в этом глава государства видит принципиальную разницу между двумя моделями формирования общества.

Ранее Путин назвал культурное многообразие одной из главных сильных сторон России. Во время встречи с педагогами 5 октября 2026 года президент обратил внимание на многовековую историю объединения народов страны. Он подчеркнул, что различия в языках, традициях и обычаях не мешают формированию общей национальной идентичности. По мнению главы государства, молодому поколению необходимо рассказывать об этом через изучение истории и культурного наследия.