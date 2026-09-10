«У нас все гуся этого крутят»: Лукашенко поручил разобраться с рекламой азартных игр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал навязчивую рекламу азартных игр в Белоруссии. Особенно президента возмутил слоган «Крути гуся», который активно используют в рекламе онлайн-казино.

«Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят!» — заявил Лукашенко.

По его словам, реклама азартных игр стала слишком заметной. На неё обратили внимание даже члены семьи президента. Лукашенко рассказал, что близкие просили его вмешаться в ситуацию.

Разобраться с вопросом он поручил главе Администрации президента Дмитрию Крутому. Лукашенко признал, что игорный бизнес приносит деньги в бюджет. Но, по его мнению, это не означает, что города нужно заполнять соответствующей рекламой.

Лукашенко также сослался на результаты проверки отрасли. По его словам, крупные суммы уходят за пределы Белоруссии. Президент подчеркнул, что доходы от азартных игр не должны ставиться выше государственных интересов.