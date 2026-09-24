У Нотр-Дама нашли стену древней Лютеции, сожжённой во время войны против Цезаря

Французские археологи обнаружили на острове Сите в центре Парижа массивную древнюю стену, которая может оказаться остатком укреплений галльской Лютеции — предшественницы современной французской столицы. На сооружении сохранились следы сильного пожара. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Франции.

Находку сделали во время раскопок во дворах старинной больницы Отель-Дьё рядом с собором Парижской Богоматери. Исследования начались в феврале 2026 года перед реконструкцией больничного комплекса.

В Париже нашли стену галльской Лютеции со следами пожара 52 года до н.э. Фото © X / Ministère de la Culture

Археологи расчистили около 20 метров стены из камня и горизонтально уложенных деревянных элементов. Такая технология характерна для галльских укреплений конца железного века. За стеной также обнаружили искусственную платформу из песка и гравия толщиной почти два метра.

В Париже нашли стену галльской Лютеции со следами пожара 52 года до н.э. Фото © X / Ministère de la Culture

Самой интригующей деталью стали следы мощного пожара. Камни и древесина обгорели, рядом нашли обугленные семена и остатки сгоревшего деревянного здания. Исследователи допускают, что это могут быть следы уничтожения Лютеции в 52 году до нашей эры во время войны галлов с войсками Гая Юлия Цезаря. Однако окончательно связать находку с этим событием пока нельзя.

Первые результаты радиоуглеродного анализа датировали древесину периодом примерно между 200 и 10 годами до нашей эры. Ещё одним аргументом в пользу галльского происхождения сооружения стал найденный у стены наконечник копья.

Если гипотеза подтвердится, открытие может разрешить давний спор о местонахождении самой ранней Лютеции. До сих пор на острове Сите не находили убедительных археологических следов галльского укреплённого поселения, из-за чего учёные рассматривали в том числе версию, что оно находилось в районе современного Нантера.

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