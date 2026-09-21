Пролежал под водой 700 лет: Дайверы нашли руины затонувшего средневекового города
Jam Press: У берегов Британии нашли руины затопленного 700 лет назад города
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Около 25 рукотворных объектов обнаружили дайверы у побережья британского Норфолка на месте средневекового города Шипден, который около 700 лет назад поглотило Северное море. Об этом сообщает Jam Press.
Водолазы вышли к руинам вместе с местным историком и зафиксировали под водой сохранившиеся конструкции из кремня.
Среди находок оказались кессоны — массивные сооружения, которые применяли при строительстве в воде. Исследователи предполагают, что жители Шипдена могли использовать их как часть системы защиты от наступающего моря.
Когда-то поселение было процветающим городом на северном побережье Норфолка, однако в XIV веке его территория полностью оказалась под водой.
Исчезновение Шипдена со временем обросло легендами. Одна из самых известных гласила, что на так называемой Церковной скале сохранилась башня храма Святого Петра, а во время штормов моряки могли слышать звон затонувших колоколов.
Однако новые исследования поставили эту историю под сомнение. Объект, который десятилетиями принимали за остатки церкви, вероятнее всего, был частью средневековых береговых укреплений.
Подводные находки продолжают приносить исследователям новые сведения о прошлом. Совсем недавно Life.ru писал, что у берегов Норвегии исследователи добрались до затонувшей немецкой подлодки U-864 и подняли из неё ёмкости с ртутью. А в России археологи обнаружили новые артефакты на месте шведского города Ниен.
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