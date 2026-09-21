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Опубликовано 21 сентября, 14:17

Пролежал под водой 700 лет: Дайверы нашли руины затонувшего средневекового города

Jam Press: У берегов Британии нашли руины затопленного 700 лет назад города

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Около 25 рукотворных объектов обнаружили дайверы у побережья британского Норфолка на месте средневекового города Шипден, который около 700 лет назад поглотило Северное море. Об этом сообщает Jam Press.

Водолазы вышли к руинам вместе с местным историком и зафиксировали под водой сохранившиеся конструкции из кремня.

Среди находок оказались кессоны — массивные сооружения, которые применяли при строительстве в воде. Исследователи предполагают, что жители Шипдена могли использовать их как часть системы защиты от наступающего моря.

Когда-то поселение было процветающим городом на северном побережье Норфолка, однако в XIV веке его территория полностью оказалась под водой.

Исчезновение Шипдена со временем обросло легендами. Одна из самых известных гласила, что на так называемой Церковной скале сохранилась башня храма Святого Петра, а во время штормов моряки могли слышать звон затонувших колоколов.

Однако новые исследования поставили эту историю под сомнение. Объект, который десятилетиями принимали за остатки церкви, вероятнее всего, был частью средневековых береговых укреплений.

В Египте археологи обнаружили затонувший порт времён Клеопатры
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времён Клеопатры

Подводные находки продолжают приносить исследователям новые сведения о прошлом. Совсем недавно Life.ru писал, что у берегов Норвегии исследователи добрались до затонувшей немецкой подлодки U-864 и подняли из неё ёмкости с ртутью. А в России археологи обнаружили новые артефакты на месте шведского города Ниен.

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Дарья Денисова
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