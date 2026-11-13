У офиса Nvidia в Калифорнии оставили букеты и зажгли свечи на фоне скандала
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У штаб-квартиры Nvidia в американском городе Санта-Клара появились цветы и свечи на фоне скандала вокруг личной жизни Дженсена Хуанга. Об этом сообщил портал TMZ, опубликовавший фотографии с места.
«Люди возлагали цветы и ставили свечи у вывески Nvidia перед штаб-квартирой компании в Санта-Кларе, штат Калифорния», — сообщил портал.
Судя по опубликованным кадрам, у основания вывески оставили несколько букетов, а часть цветов положили прямо на тротуар. Один из посетителей попал в объектив в момент, когда зажигал белую свечу.
Ранее бывшего руководителя Nvidia вызвали в Сенат США из-за отношений с китайской шпионкой. Председатель банковского комитета верхней палаты Конгресса Тим Скотт направил предпринимателю официальное письмо с просьбой выступить на открытых слушаниях 3 декабря 2026 года. В случае отказа предпринимателя добровольно явиться комитет может воспользоваться своими полномочиями и направить ему повестку. Сенат также пригласил министра торговли США Говарда Латника на отдельные слушания, запланированные на 10 декабря.