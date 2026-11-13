У штаб-квартиры Nvidia в американском городе Санта-Клара появились цветы и свечи на фоне скандала вокруг личной жизни Дженсена Хуанга. Об этом сообщил портал TMZ, опубликовавший фотографии с места.

«Люди возлагали цветы и ставили свечи у вывески Nvidia перед штаб-квартирой компании в Санта-Кларе, штат Калифорния», — сообщил портал.

Судя по опубликованным кадрам, у основания вывески оставили несколько букетов, а часть цветов положили прямо на тротуар. Один из посетителей попал в объектив в момент, когда зажигал белую свечу.