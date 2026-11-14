У приговорённого за наркоторговлю Станислава Моисеева при задержании нашли украинский паспорт и удостоверение МВД Украины. Неожиданные подробности уголовного дела крупнейшего наркошопа ХТС на платформе Hydra обнаружил RT, изучив судебные документы.

Моисеев получил пожизненный срок в декабре 2024 года. Согласно материалам дела, в салоне его автомобиля находилась наплечная сумка с паспортом гражданина Украины на имя Станислава Игоревича Моисеева. В центральной консоли машины правоохранители обнаружили удостоверение Министерства внутренних дел той же страны. Адвокат осуждённого подтвердил журналистам, что его подзащитный имел украинское гражданство.

По информации бывшего руководителя 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД Сергея Пелиха, фигурант работал на петербургского наркоторговца Александра Кузнецова. Тот занимал высокое положение в преступном бизнесе и фактически являлся одним из основателей ХТС. Этот магазин входил в число крупнейших на даркнет-площадке Hydra.

Как пишет RT, впоследствии Кузнецов сбежал на Украину, где получил статус беженца. Генералы СБУ также вымогали у него миллион долларов за невыдачу российским правоохранителям.