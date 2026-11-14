У осуждённого за наркоторговлю Моисеева нашли удостоверение МВД Украины
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У приговорённого за наркоторговлю Станислава Моисеева при задержании нашли украинский паспорт и удостоверение МВД Украины. Неожиданные подробности уголовного дела крупнейшего наркошопа ХТС на платформе Hydra обнаружил RT, изучив судебные документы.
Моисеев получил пожизненный срок в декабре 2024 года. Согласно материалам дела, в салоне его автомобиля находилась наплечная сумка с паспортом гражданина Украины на имя Станислава Игоревича Моисеева. В центральной консоли машины правоохранители обнаружили удостоверение Министерства внутренних дел той же страны. Адвокат осуждённого подтвердил журналистам, что его подзащитный имел украинское гражданство.
По информации бывшего руководителя 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД Сергея Пелиха, фигурант работал на петербургского наркоторговца Александра Кузнецова. Тот занимал высокое положение в преступном бизнесе и фактически являлся одним из основателей ХТС. Этот магазин входил в число крупнейших на даркнет-площадке Hydra.
Как пишет RT, впоследствии Кузнецов сбежал на Украину, где получил статус беженца. Генералы СБУ также вымогали у него миллион долларов за невыдачу российским правоохранителям.
Ранее Life.ru рассказывал о вынесении пожизненного приговора Станиславу Моисееву по делу о наркоторговле через Hydra. Решение принял суд Московской области 2 декабря 2024 года. По данным прокуратуры, преступное сообщество занималось производством и распространением почти тонны запрещённых веществ, используя даркнет-площадку для организации продаж. Другие участники группировки получили от восьми до 23 лет лишения свободы. При этом у осуждённых конфисковали автомобили, земельные участки и недвижимость. В ходе расследования также выяснилось, что наркотики распространялись через тайники-закладки, а деятельность сообщества охватывала несколько регионов России и Белоруссии.