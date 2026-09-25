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Опубликовано 25 сентября, 20:23

New York Post: У отеля Нетаньяху задержали мужчин, искавших золото в канализации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

В Нью-Йорке задержали двух мужчин, искавших ценности в канализации около гостиницы, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Нарушителями оказались граждане Венесуэлы Кевин Родригес и Самуэль Реверон. Об этом передаёт New York Post.

Инцидент произошёл ранним утром 23 сентября на Парк-авеню. Около 04:35 троих человек заметили выбирающимися из люка недалеко от отеля, после чего они уехали на двух автомобилях. Полиция сообщала, что произошедшее попало на камеру наблюдения.

Родригеса и Реверона задержали на следующий день. По материалам дела, мужчины объяснили полицейским, что спускались под землю в поисках ценностей, которые могли попасть в ливневые стоки и канализацию.

В пятницу они предстали перед судом Манхэттена по обвинениям в незаконном проникновении и сговоре. Обоих освободили под надзор, следующее заседание должно состояться 25 ноября.

Из-за проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН и близости гостиницы, где находился Нетаньяху, полиция вместе с федеральными службами провела дополнительные проверки.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом похожем случае в Нью-Йорке: в августе полиция проверяла видео, на котором трое неизвестных в защитных комбинезонах и масках выбирались из канализационного люка в центре Манхэттена.

Больше новостей о необычных инцидентах и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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