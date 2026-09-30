«У поставок оружия есть предел»: Болгария больше не может спонсировать Украину

Военная помощь Украине имеет свой предел, поэтому Евросоюзу стоит уделять больше внимания дипломатии. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев во время саммита ЕС по обороне и космосу в Брюсселе, передаёт агентство BGNES.

«У поставок оружия есть предел, а окончательное мирное урегулирование будет достигнуто дипломатическим путём, а не поставками вооружений», — сказал политик.

Радев также призвал европейские страны активнее обсуждать пути урегулирования конфликта. Он считает важным наладить дополнительные каналы связи, внимательнее относиться к позиции друг друга и искать возможность для скорейшего достижения мира.

Болгарский премьер раскритиковал стратегию «мира с помощью силы», которая предполагает дальнейшие поставки оружия и боеприпасов Украине. По его словам, продолжение конфликта ежедневно создаёт нагрузку для социальных и экономических систем европейских стран.

Ранее Радев заявлял, что Евросоюз не располагает достаточным количеством средств противовоздушной обороны, чтобы поставлять Киеву. По словам болгарского премьера, европейские страны уже передали Украине всё, что было.