«Мы уже передали всё»: Премьер Болгарии отказал Украине в новых ПВО
Радев: ЕС не может поставить Украине необходимое количество средств ПВО
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Европейский союз не располагает достаточным количеством средств противовоздушной обороны, чтобы обеспечить ими Украину в необходимых Киеву объёмах. Такое мнение высказал премьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите Euronews по обороне и космосу в Брюсселе. Участие Радева в мероприятии подтверждает правительство Болгарии.
«Мы не можем поставить Украине нужное ей количество средств ПВО, у нас их нет, мы уже передали всё. Военная промышленность нуждается во времени, чтобы произвести новое», — сказал болгарский премьер.
Проблема с доступностью систем и боеприпасов ПВО обсуждается в Европе уже несколько недель. 28 сентября глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что на встрече министров ЕС не появилось новых обещаний передать Украине ракеты-перехватчики Patriot.
Ранее Life.ru рассказывал, что Болгария решила прекратить передачу вооружений Киеву из запасов собственной армии. Власти страны объясняли это необходимостью сохранять собственную обороноспособность. До смены курса София была заметным поставщиком вооружений и боеприпасов Украине: Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи, а в августе эксперты называли страну одним из ключевых поставщиков боеприпасов советских калибров.
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