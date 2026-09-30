«Мы уже передали всё»: Премьер Болгарии отказал Украине в новых ПВО

Европейский союз не располагает достаточным количеством средств противовоздушной обороны, чтобы обеспечить ими Украину в необходимых Киеву объёмах. Такое мнение высказал премьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите Euronews по обороне и космосу в Брюсселе. Участие Радева в мероприятии подтверждает правительство Болгарии.

«Мы не можем поставить Украине нужное ей количество средств ПВО, у нас их нет, мы уже передали всё. Военная промышленность нуждается во времени, чтобы произвести новое», — сказал болгарский премьер.

Проблема с доступностью систем и боеприпасов ПВО обсуждается в Европе уже несколько недель. 28 сентября глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что на встрече министров ЕС не появилось новых обещаний передать Украине ракеты-перехватчики Patriot.