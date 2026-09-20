«У президента всё работает»: Песков ответил на сообщения о проблемах с компьютером Путина
Песков: У Путина не было проблем с компьютером при голосовании
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких проблем с техникой у Владимира Путина во время онлайн-голосования не было. Так представитель Кремля ответил на сообщения, появившиеся после публикации кадров с главой государства. Об этом он сообщил изданию «Подъём».
Внимание пользователей привлекла отметка об отсутствии активации на экране компьютера, за которым Путин участвовал в выборах.
«У президента всё работает», — прокомментировал ситуацию Песков.
Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва 18 сентября. Голосование проходит в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября.
Ранее Life.ru сообщал, что сам Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. По его словам, утром 18 сентября ему трижды не удалось сделать это из-за перегрузки, однако вечером он без проблем отдал свой голос.
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