У пса-героя мема «Это фиаско, братан» нашли опухоль

У знаменитого пса Стива, ставшего героем мема «Это фиаско, братан», обнаружили опухоль в брюшной полости. Хозяин сиба-ину сначала решил, что питомец просто набрал лишний вес, однако обследование в ветеринарной клинике показало более серьёзную проблему. Как сообщает Mash, у животного подозревают онкологическое заболевание.

Сиба-ину Стив из мема «Это фиаско, братан!». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shiba_stiv

Стив уже прошёл первичное обследование, теперь ему предстоит компьютерная томография. Только после получения результатов ветеринарный онколог сможет оценить состояние собаки и определить дальнейшее лечение. По предварительным подсчётам, медицинская помощь обойдётся минимум в 90 тысяч рублей.

У героя мема «Это фиаско, братан» пса Стива подозревают онкологию. Видео © Telegram / Mash

Владелец пса работает строителем в Пятигорске и сейчас пытается собрать необходимую сумму. При этом до последнего времени Стив вёл привычный образ жизни: хорошо ел, гулял и активно играл. Лишь недавно хозяин заметил, что четвероногий друг стал заметно грустнее.

У героя мема «Это фиаско, братан» пса Стива подозревают онкологию. Фото © Telegram / Mash

Широкую известность сиба-ину получил ещё в 2017 году благодаря ролику с неудачной переправой через ручей. Тогда Стив попытался перейти воду по скользкому бревну, но сорвался и упал. Хозяин отреагировал на падение фразой «Это фиаско, братан», которая быстро разлетелась по Интернету и превратилась в один из самых узнаваемых мемов Рунета.

Ранее Life.ru рассказывал о предыдущем обращении Стива к ветеринарам. В сентябре 2025 года хозяина насторожили проблемы питомца со сном и аппетитом. Тогда десятилетнего пса отправили на обследование и сдачу анализов. В итоге серьёзных отклонений не обнаружили, а владелец в шутку назвал любимца симулянтом, который хотел получить побольше вкусняшек.